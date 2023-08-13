Erzin’de bir evde yangın çıktı

Hatay’ın Erzin ilçesinde meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde Erzin’in Yenişehir Mahallesi’nde bulunan bir ikamette meydana geldi.

İkametten dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

Olay yerine kısa sürede gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, çevrede bulunan diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.