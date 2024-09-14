Erzin’de trafik kazası: 1 yaralı
Hatay’da kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Kaynak: İHA
Kaza, Bahçelievler Mahallesi, Şehit Polis Hasan Babacan Caddesi üzerinde gerçekleşti. Cadde üzerinde ilerleyen 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Fevzi K., karşı yönden gelen 31 YJ 138 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri yaralı sürücüyü Dörtyol Devlet Hastanesine götürdü. Kaza sonrası motosiklet hurdaya döndü.