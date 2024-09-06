Erzin’de trafik kazası: 2 yaralı



Kaza;Erzin ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bisikletiyle karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına, 31 AIN 564 plakalı motosiklet sürücüsü Furkan K. çarptı. Motosikletin çarpmasıyla yola savrulan bisiklet sürücüsü ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi her 2 yaralıyı tedavilerinin devamı için Erzin Devlet Hastanesine götürdü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.