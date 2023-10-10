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Erzin’de uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı

Ajans Haberleri
  • 10.10.2023 14:19
  • Giriş: 10.10.2023 14:19
  • Güncelleme: 10.10.2023 14:19
Kaynak: İHA
Erzin’de uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı

Hatay’ın Erzin ilçesinde durdurulan otomobilde 101,56 gram Metamfetamin ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmada Erzin ilçesinde durdurulan bir otomobilde ve araçta bulunan 3 şahsın yapılan üst aramasında 2 parça halinde toplam 101,56 gram metamfetamin, 3,88 gram kubar esrar, 1 uyuşturucu hap ele geçirildi. 

Araçta bulunan M.K, S.K ve Y.E.K adlı şahıslar gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı. 

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