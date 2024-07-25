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Erzurum 2,9 ile sallandı: Kent merkezinde hissedildi

Erzurum'da 2,9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Kent merkezinde az da olsa hissedilen deprem her hangi bir olumsuzluğa neden olmadı.

Güncel
  • 25.07.2024 23:00
  • Giriş: 25.07.2024 23:00
  • Güncelleme: 25.07.2024 23:00
Kaynak: iHA
Erzurum 2,9 ile sallandı: Kent merkezinde hissedildi

Kandilli Rasathanesi, Erzurum'un Dereboğaz-Palandöken'de 2.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini paylaştı. Palandöken İlçesi Dereboğaz Mahallesi merkezli depremin 3,9 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Deprem büyüklüğü itibariyle az hissedilse de şehir merkezinde her hangi bir olumsuzluk ya da panik olmadığı gözlendi. Dereboğaz Mahallesi, kent merkezine 27,4 km uzaklıkta bulunuyor.

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