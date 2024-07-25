Erzurum 2,9 ile sallandı: Kent merkezinde hissedildi

Erzurum'da 2,9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Kent merkezinde az da olsa hissedilen deprem her hangi bir olumsuzluğa neden olmadı.

Güncel 25.07.2024 23:00 Giriş: 25.07.2024 23:00

Güncelleme: 25.07.2024 23:00 Kaynak: iHA

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