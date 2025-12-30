Erzurum -30,3 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu

Erzurum'un Karaçoban ilçesi, gece sıfırın altında 30,3 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, günün en düşük sıcaklığının ölçüldüğü Karaçoban'ı, sıfırın altında 28 dereceyle Van'ın Çaldıran ilçesi Bezirhane köyü, 26,3 dereceyle de Muş'un Bulanık ilçesi takip etti.

Erzurum'da iki gündür etkili olan kar yağışı, yerini dondurucu soğuk havaya bıraktı.

Termometrelerin gece sıfırın altında 12 dereceyi gösterdiği kent merkezinde park halindeki araç camları buz tuttu, yollar ve kaldırımlar buzla kaplandı.

Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte bazı çeşmelerde dondu.

KARS'TA SICAKLIK -19,7

Kars'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 19,7 dereceye düştüğü kentte dereler, göller buzla kaplandı, bitki ve ağaçlar kırağı tuttu.

Vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için halı ve battaniye örttü.

Sarıkamış ilçesinde de dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Ev, araba ve işyerlerinin camları buz tutarken, bina çatılarında, doğal gaz bacalarında uzun buz sarkıtları oluştu.