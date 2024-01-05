Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Dersim'de kar yağışı etkili oldu
Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de etkili olan kar, il merkezlerini beyaza bürüdü.
Hava sıcaklığının gece 0 derece ölçüldüğü Erzurum'da, sabah kar yağışı etkili oldu.
Cadde, sokak ve meydanların beyaza büründüğü kentte, belediye ile Karayolları ekipleri sorumluluk bölgelerinde kar küreme çalışması yaptı.
- Ağrı
Ağrı’da etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü.
Sabah iş yerlerine giden vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.
Ekipler de ulaşımda aksama yaşanmaması için karla mücadele çalışması başlattı.
- Ardahan
Ardahan’da da kar yağışı etkili oluyor.
Kentte gece etkili olan soğuk hava, sabah yerini kar yağışına bıraktı.
İl merkezi karla kaplandı.
-Dersim
Tunceli’de akşam saatlerinde etkili olan sağanak, sabaha doğru yerini kar yağışına bıraktı.
Yağışla cadde ve sokaklar ile parklar beyaza büründü.
Vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.