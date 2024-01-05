Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Dersim'de kar yağışı etkili oldu

Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de etkili olan kar, il merkezlerini beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının gece 0 derece ölçüldüğü Erzurum'da, sabah kar yağışı etkili oldu.

Cadde, sokak ve meydanların beyaza büründüğü kentte, belediye ile Karayolları ekipleri sorumluluk bölgelerinde kar küreme çalışması yaptı.

- Ağrı

Ağrı’da etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü.

Sabah iş yerlerine giden vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Ekipler de ulaşımda aksama yaşanmaması için karla mücadele çalışması başlattı.

- Ardahan

Ardahan’da da kar yağışı etkili oluyor.

Kentte gece etkili olan soğuk hava, sabah yerini kar yağışına bıraktı.

İl merkezi karla kaplandı.

-Dersim

Tunceli’de akşam saatlerinde etkili olan sağanak, sabaha doğru yerini kar yağışına bıraktı.

Yağışla cadde ve sokaklar ile parklar beyaza büründü.

Vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.