Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'da soğuk hava etkili oluyor

Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü Erzurum'da, soğuk hava nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Ağrı'da soğuk hava ve sis etkili oluyor.

Sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle kentte görüş mesafesi düştü.

Kars'ta etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Soğuk hava nedeniyle bitkiler, ağaçlar kırağı ile kaplandı, araçların ve bazı iş yerlerinin camları buz tuttu.

Ardahan'da da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kentte soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.