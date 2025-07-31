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Erzurum-Artvin karayolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Ajans Haberleri
  • 31.07.2025 15:45
  • Giriş: 31.07.2025 15:45
  • Güncelleme: 31.07.2025 15:45
Kaynak: İHA
Erzurum-Artvin karayolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Erzurum-Artvin karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum-Artvin karayolunda Tortum ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada, sürücülerin dikkatsizliği sonucu iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine ihbar üzerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken, kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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