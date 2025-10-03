Erzurum Belediye Başkanı kim ve Erzurum hangi partide? (2025 Güncel)

Yerel seçimlerin ardından vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında “Erzurum Belediye Başkanı kimdir?” ve “Erzurum hangi partide?” soruları geliyor. 2024 seçimlerinde yeniden büyük bir oy oranıyla başkan seçilen isim, yıllardır hem Erzurum hem de Türkiye siyasetinde aktif görevlerde bulunmuş olan Mehmet Sekmen oldu. Peki, Mehmet Sekmen kimdir, hangi partiden seçildi, Erzurum Belediyesi hangi partinin yönetiminde? İşte detaylar...

MEHMET SEKMEN KİMDİR?

1958 yılında Erzurum’un Pazaryolu ilçesinde doğan Mehmet Sekmen, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. İş hayatına 1980’de Vakıfbank’ta yönetici olarak başlayan Sekmen, mali müşavirlik yaptıktan sonra uzun yıllar özel sektörde üst düzey finans yöneticiliği görevlerinde bulundu.

Siyasete Milli Gençlik Vakfı Kartal İlçe Başkanı olarak giren Sekmen, ardından 1989’da Refah Partisi Kartal İlçe Başkanlığı yaptı. 1992’de Samandıra Belediye Başkanı, 1994 ve 1999 seçimlerinde ise Kartal Belediye Başkanı oldu.

MİLLETVEKİLLİĞİ VE PARTİ GÖREVLERİ

2002 ve 2007 genel seçimlerinde AKP İstanbul Milletvekili seçilen Mehmet Sekmen, TBMM’de Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre Komisyonu ve Bayındırlık Komisyonu’nda görev aldı. Aynı zamanda Güneydoğu, Doğu Anadolu, Karadeniz ve Ege bölgelerinde AKP’nin bölge koordinatörlüğünü üstlendi.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

30 Mart 2014, 31 Mart 2019 ve 31 Mart 2024 seçimlerinde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Sekmen, böylece üç dönemdir Erzurum’u yönetiyor.

2024 yılında ise Ankara’da düzenlenen olağan toplantıda Enerji Kentler Birliği Başkanlığı’na seçildi.

ERZURUM HANGİ PARTİDE?

Vatandaşların en sık sorduğu sorulardan biri olan “Erzurum hangi partide?” sorusunun yanıtı net: Erzurum Büyükşehir Belediyesi, 2024 yerel seçimleriyle birlikte AKP yönetimindedir.