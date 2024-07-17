Erzurum Cezaevi’nde ölümle tehdit iddiası

Haber Merkezi

Erzurum Dumlu 2’Nolu Cezaevi'nde bulunan tutuklu Rıdvan Barık’ın, gardiyanlar tarafından ölümle tehdit edildiği ileri sürüldü. MA’nın haberine göre, Barık’ın, 9 Temmuz’da ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinde infaz memurlarının kendisini ölümle tehdit ettiğini söylediği iddia edildi.

Barık, “Burada hayatta kalma mücadelesi veriyorum. Benimle aynı dosyadan yargılanan diğer iki kişi cezaevinde şüpheli şekilde öldü ama intihar ettiklerini söylediler. ‘Diğerleri gibi seni de yok ederiz ve intihar süsü veririz’ diyorlar. Sürekli dövüyorlar ve işkence yapıyorlar. Benimle aynı dosyadan yargılanan iki kişiden biri Diyarbakır 1 No’lu cezaevinde diğeri ise Elazığ’da öldürüldü” dedi.

Konuya dair konuşan Barık’ın kardeşi Erol Barık, “Bir gardiyanla arasında kavga çıkmış. Çıkan kavgada gardiyan abimin yanındakiler tarafından öldürülmüş. Kardeşim de bu olaydan dolayı müebbet hapis cezası aldı. O günden sonra abim bizi her aradığında tehdit edildiğini söylüyor” diye belirtti.