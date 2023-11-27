Erzurum'da 3 ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara

Erzurum'da, Palandöken, Aziziye ve Yakutiye ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerine bağlı ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Kent genelinde yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.