Erzurum'da 30 kilo 50 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Erzurum'da 30 kilo 50 gram likit sentetik uyuşturucuyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Ekipler, kentteki çalışmalarında durumundan şüphelendikleri B.B'ye (37) ait aracı durdurdu. Ekipler, araçta yaptıkları aramada, 30 kilo 50 gram likit sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 7 bin 825 liraya el konulurken, şüpheli B.B. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı B.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.