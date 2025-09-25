Erzurum'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Erzurum'un Aşkale ilçesinde saat 11:29'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Erzurum'un Aşkale ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.