Erzurum'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Erzurum'un Aşkale ilçesinde saat 11:29'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Erzurum'un Aşkale ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 25, 2025
Büyüklük:4.4 (Ml)
Yer:Aşkale (Erzurum)
Tarih:2025-09-25
Saat:11:29:34 TSİ
Enlem:39.93194 N
Boylam:40.865 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/stU6R1Ikwh@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi