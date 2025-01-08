Erzurum'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzurum'da saat 04:30'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Kaynak: AA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; Erzurum Pasinler'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 04:30'da meydana gelen depremin derinliği, 14.81 km olarak açıklandı.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Erzurum ilimizin Pasinler ilçesinde saat 04.30'da meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 8, 2025
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Pasinler (Erzurum)
Tarih:2025-01-08
Saat:04:30:02 TSİ
Enlem:39.89056 N
Boylam:41.75278 E
Derinlik:14.81 km
Detay:https://t.co/8QX4NUKL8C@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi