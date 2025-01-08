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Erzurum'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzurum'da saat 04:30'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Güncel
  • 08.01.2025 05:45
  • Giriş: 08.01.2025 05:45
  • Güncelleme: 08.01.2025 06:05
Kaynak: AA
Erzurum'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; Erzurum Pasinler'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 04:30'da meydana gelen depremin derinliği, 14.81 km olarak açıklandı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Erzurum ilimizin Pasinler ilçesinde saat 04.30'da meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

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