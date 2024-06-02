Erzurum'da 5 katlı binanın merdiveni çöktü

Erzurum'da 5 katlı binanın merdiveninin çökmesi sonucu mahsur kalan biri bebek 7 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Palandöken ilçesindeki Abdurrahman Gazi Mahallesi 2. Dadaş Sokak'taki 5 katlı ve 24 daireli eski bir binanın merdiveninde henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.

Binanın 4. katına bağlanan bölümünde yaşanan olayda basamakların betonu koptu ve merdiven demirlere asılı kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine, Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

Bina içine girerek ilk 3 kattaki dairelerin kapılarını çalan ekipler, bina sakinlerinden evlerini boşaltmalarını istedi.

Binanın 4. ve 5. katında mahsur kalan ve aralarında bir bebeğin olduğu 7 kişi ise itfaiye sepetiyle tahliye edildi. Ardından bina yetkililerce mühürlendi.