Erzurum'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı

Erzurum'da sabah saatlerinde ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Kırsal Çamlıbel Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2’si sağlık çalışanı 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Oltu ilçesi Çamlıbel mahallesi yakınlarında meydana geldi. Saat 02.00’de Oltu’dan Erzurum’a hasta götürdükten sonra geri dönen Fatih Karadeniz (39) yönetimindeki ambulans ile Feyzullah İyisoy’un (75) kullandığı 16 Z 2975 plakalı hafif ticari araç Çamlıbel Mahallesi yakınlarında kafa kafaya çarpıştı.

Kazada ambulans sürücüsü Fatih Karadeniz ile hemşire Asiye Kaya (39), hafif ticari aracın sürücüsü Feyzullah İyisoy ile Nacihan İyisoy (70) olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulansta görevli ikinci hemşire Netice Altınok (39) ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, trafik polisi ve sağlık ekibi ile itfaiye görevlisi sevk edildi. Ağır yaralı olduğu belirlenen hemşire Netice Altınok, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından helikopter ambulansla Erzurum’a sevkedildi. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araçta sıkışarak hayatını kaybeden Feyzullah İyisoy ile Nacihan İyisoy'un cenazeleri ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri Oltu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.