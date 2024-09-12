Erzurum'da aralarında husumet bulunan akraba iki grubun bıçaklı kavgasında 4 kişi yaralandı

Yukarı Mumcu Mahallesi Atatürk Evi yakınlarında, önceden husumetli oldukları belirtilen akraba iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Serhan L, Murat L. Emirhan S. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.