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Erzurum'da ayı saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Ajans Haberleri
  • 01.06.2025 21:19
  • Giriş: 01.06.2025 21:19
  • Güncelleme: 01.06.2025 21:19
Kaynak: AA
Erzurum'da ayı saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Aşkale ilçesinde ailesiyle çobanlık yaparken ayının saldırdığı 14 yaşındaki kız çocuğu tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı bir dağlık alanda ailesiyle çobanlık yapan C.B'ye (14) ayı saldırdı.

Yaralanan kız çocuğunun ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi ve yakın köylerdeki muhtarlardan yardım istedi.

Bunun üzerine bölgeye acil sağlık ekipleri gönderildi.

Kamyonetle dağlık alandan indirilen kız çocuğu, ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuğun tedavisi sürüyor.

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