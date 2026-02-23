Erzurum'da aynı gün, aynı mevkide iki farklı zincirleme trafik kazası: Yaralılar var

Erzurum'da aynı gün içerisinde iki ayrı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Aynı mevkide meydana gelen kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken toplam 31 kişi de yaralandı.

İlk kaza sabah saatlerinde, Erzurum-Erzincan kara yolu Kandilli yol ayrımı yakınlarında meydana geldi.

Yoğun sis ve kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda Erzurum istikametine giden 73 DV 258 plakalı TIR, kaydı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR'ın kafa kısmı ters döndü.

Bu sırada aynı istikamette ilerleyen 34 DGD 651 plakalı yolcu otobüsü duramayıp, ters dönen TIR'ın kafa bölümüne çarptı.

Fotoğraf: DHA

Kazaya toplam 11 araç karıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri araçlardan çıkarılan yaralılara ilk müdahalelerini yapıp, ambulanslarla Erzurum'daki hastanelere sevk etti.

Ekipler, araçta sıkışan otobüs sürücüsünü kurtarmak için seferber oldu.

AFAD ve itfaiye ekipleri yoğun uğraşların sonunda sürücüyü bulunduğu yerden çıkarıp, ambulansla hastaneye gönderdi.

AYNI BÖLGEDE İKİNCİ ZİNCİRLEME KAZA: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

Sabah saatlerindeki kazanın ardından Aşkale ilçesinde aynı bölgede ikinci bir zincirleme trafik kazası oldu.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İran'a ait yolcu otobüsü ve iki tırın karıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Uğurlu, kaza yerlerinde incelemede bulundu, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

KARA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI

İlk kazada yaralanan 27 kişi ile ikinci kazada yaralanan dört kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bölgede yaralıların sevkinden sonra kara yolunu trafiğe kapatan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Ekipler kazanın gerçekleştiği kara yolunu çift taraflı ulaşıma kapattı.