Erzurum'da aynı mevkideki iki ayrı kaza: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Erzurum'un Tortum ilçesinde aynı mevkideki iki ayrı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen panelvan, Erzurum-Oltu kara yolunun Tortum ilçesinin Aksu Mahallesi mevkiinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada panelvandaki 86 yaşındaki N.A. öldü, L.D, H.A. ve A.T. yaralandı.

Sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.

Aynı mevkideki diğer bir kaza da ise tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.