Erzurum'da bir araçta 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Erzurum'da bir araçta 1 kilo 6,46 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatını önlemeye yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Ekiplerce bir araçta narkotik köpeği "Magnum" ile yapılan aramada, sırt çantasına gizlenmiş vaziyette 1 kilo 6,46 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.