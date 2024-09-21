Erzurum'da bir hemşire, geçirdiği gribal enfeksiyon sonrası öldü

Erzincan’da eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan Zeynep Çakır (27) geçirdiği gribal enfeksiyon sonrası organ yetmezliği nedeniyle öldü.

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Servisi'nde görev yapan hemşire Zeynep Çakır, yaklaşık 15 gün önce gribal enfeksiyon geçirdi.

Daha sonra enfeksiyon ilerleyerek organ yetmezliğine neden oldu.

Erzurum’da hastanede tedavi gören Zeynep Çakır, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

2021 yılından bu yana Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yaptığı belirtildi.