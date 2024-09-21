Erzurum'da bir hemşire, geçirdiği gribal enfeksiyon sonrası öldü
Erzurum'da Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Zeynep Çakır isimli hemşire, 15 gün önce geçirdiği gribal enfeksiyonun ilerleyerek organ yetmezliğine neden olması sonucu dün akşam saatlerine hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Erzincan’da eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan Zeynep Çakır (27) geçirdiği gribal enfeksiyon sonrası organ yetmezliği nedeniyle öldü.
Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Servisi'nde görev yapan hemşire Zeynep Çakır, yaklaşık 15 gün önce gribal enfeksiyon geçirdi.
Daha sonra enfeksiyon ilerleyerek organ yetmezliğine neden oldu.
Erzurum’da hastanede tedavi gören Zeynep Çakır, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
2021 yılından bu yana Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yaptığı belirtildi.