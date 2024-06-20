Erzurum'da bir kişinin öldüğü arazi kavgasıyla ilgili firari zanlı tutuklandı

Erzurum'un Hınıs ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili yakalanan firari zanlı tutuklandı.

İlçe merkezinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan,1 kişinin hayatını kaybettiği kavgayla ilgili dün yakalanan şüphelilerden firari V.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.​​​​​​​

M.B. ve Yusuf B. ile V.Y, B.Y, D.Y. ve İ.Y. arasında 3 Haziran'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada M.B. ve Yusuf B. yaralanmış, Yusuf B. 14 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan B.Y, D.Y. ve İ.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, firari V.Y ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince dün kent merkezinde akrabalarına ait bir evde yakalanmıştı.