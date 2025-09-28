Erzurum'da boya üretim tesisinde yangın

Erzurum Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir boya üretim tesisinde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Ekipler çıkan yangına müdahale ediliyor.

OSB'de bulunan bir boya üretim tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Fotoğraf: AA

Bölgeye gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.