Erzurum'da boya üretim tesisinde yangın

Erzurum'da boya üretim tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Güncel
  • 28.09.2025 17:32
  • Giriş: 28.09.2025 17:32
  • Güncelleme: 28.09.2025 17:36
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Erzurum Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir boya üretim tesisinde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Ekipler çıkan yangına müdahale ediliyor.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Fotoğraf: AA

Bölgeye gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

