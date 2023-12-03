Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Erzurum'da çatıdan düşen kar kütleleri bir araca hasar verdi

Ajans Haberleri
  • 03.12.2023 16:22
  • Giriş: 03.12.2023 16:22
  • Güncelleme: 03.12.2023 16:22
Kaynak: AA
Erzurum'da çatıdan düşen kar kütleleri bir araca hasar verdi

Erzurum'da apartmanın çatısından düşen kar kütleleri, park halindeki bir araçta hasar oluşturdu.

Merkez Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi İmam Pınarı Sokak'ta, 7 katlı bir apartmanın çatısında biriken kar kütleleri, sıcak havanın etkisiyle eriyerek apartman önünde park halindeki 06 BU 6715 plakalı otomobilin üzerine düştü.

Ön ve arka camları kırılan ve tavanında çökme meydana gelen aracın sahibi Ali Eren Ç, olay yerinde korku yaşadı.

Hasar oluşan otomobilde kimsenin olmadığı öğrenildi.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 