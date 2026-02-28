Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Erzurum'da çift başlı buzağı dünyaya geldi

Erzurum’un Şenkaya ilçesinde çift başlı bir buzağı doğdu. 2 başı, 2 kulağı ve 4 gözü bulunan buzağı, veterinerin müdahalesiyle sağlıklı şekilde dünyaya geldi.

Güncel
  • 28.02.2026 10:13
  • Giriş: 28.02.2026 10:13
  • Güncelleme: 28.02.2026 10:17
Kaynak: DHA
Erzurum'da çift başlı buzağı dünyaya geldi
Fotoğraf: DHA

Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Beşpınarlar Mahallesi'nde çift başlı buzağı doğdu.

Şenkaya ilçesine bağlı kırsal Beşpınarlar Mahallesi’nde hayvancılıkla uğraşan Korkmaz Hocaoğlu'nun ineği sancılandı.

Yapılan kontrollerde doğacak buzağının çift başlı olduğu belirlenince veteriner hekimden yardım istendi.

İneği kontrol eden veteriner hekim, buzağıyı sezaryen yöntemi ile aldı.

2 başı, 2 kulağı, 4 gözü bulunan buzağının sağlıklı olduğu belirtildi.

Korkmaz Hocaoğlu, "56 yaşındayım, yıllardır hayvancılık yapıyorum. İlk defa böyle bir olay gördük. Buzağının 2 başı, 2 kulağı ve 4 gözü var. Şu anda sağlık durumu iyi. Annesini emmesinde de herhangi bir sıkıntı yok" dedi.

BirGün'e Abone Ol