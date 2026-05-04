Erzurum'da dereye düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Erzurum'un Karaçoban ilçesine bağlı Kopal Mahallesi'nde dereye düşen 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Filiz Aktağ'ın, Germik Deresi'ne düşerek kaybolduğu ihbarı üzerine, bölgeye Karaçoban İlçe Jandarma Komutanlığından 3 asayiş timi, Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığından 1 komando timi ve Malazgirt İlçe Jandarma Komutanlığından 2 asayiş timi sevk edildi.

Ekipler, mahalle sakinlerinin de desteğiyle arama ve kurtarma çalışması başlattı.

Kayıp çocuk, yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından en son görüldüğü noktaya yaklaşık 600 metre mesafede, Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı İyikomşu köyü sınırlarındaki dere yatağında komando timi tarafından bulundu.

Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Aktağ, Karaçoban İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aktağ, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.