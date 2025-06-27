Erzurum'da, devrilen vincin operatörü hayatını kaybetti

Erzurum'da, devrilen vincin operatörü hayatını kaybetti.

Olay, Yakutiye ilçesindeki eski 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Ö. Erdem Dadak’ın kullandığı vinç, tekstil kent yakınlarında devrildi. İş makinesinden atlamak isteyen operatör Dadak, vincin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Dadak’ın cansız bedeni, vincin altından çıkarılarak Erzurum Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.