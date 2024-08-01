Erzurum'da doğadan toplanan mantarları yiyen 4 kişi hastanelik oldu

Erzurum'da doğadan toplanan mantarları yiyince zehirlenen 4 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Kent merkezindeki Akdağ Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk babası Hüseyin Çiydem, farklı ilçelerde oturan gelin ve kaynana M.İ. ve G.İ. ile B.G, doğadan toplanan mantarları evde pişirip yedikten sonra, bulantı ve ishal şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesine kaldırılan 4 kişi, acil yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Yaklaşık 3 gündür tedavileri süren ve hayati tehlikeleri bulunmayan hastalar, bir süre daha müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edilecek.

Mantardan zehirlenen Hüseyin Çiydem, AA muhabirine, topladıkları mantarları köydeki evlerinde pişirdiklerini anlatarak, "Mantarı yedikten sonra gece karnımda şiddetli ağrı başladı. Köylülerimizin yardımıyla 112 acil servisi aradık, sağ olsunlar, gelip götürdüler. Zehirlenme vakası yaşadık." ifadelerini kullandı.

Çiydem, aynı mantardan yiyen eşinde sorun olmadığını, sadece kendisinin zehirlendiğini söyledi.

Hastanenin acil servis ile yoğun bakım birimlerindeki sağlık çalışanlarına teşekkür eden Çiydem, "Pişmanlık yaşıyoruz, mantar mevsimi değilmiş. Bilmediğiniz mantarı yemeyin." diye konuştu.

"KARACİĞER VE BÖBREK YETMEZLİĞİNE GİDECEK ZEHİRLER BARINDIRIYOR"

Hastanenin acil tıp asistanlarından Dr. Nurettin Portakal da bahar döneminde bilinçsizce toplanan mantarların tüketilmesi sonucu hasta yoğunluğunda artış olduğunu bildirdi.

Yoğun bakımda takip ettikleri 4 hastanın sağlık durumlarının iyiye gittiğini dile getiren Portakal, şunları kaydetti:

"Toplama mantarın ileri düzeyde karaciğer ve böbrek yetmezliğine gidecek zehirler barındırdığını bilmemiz gerekiyor. Her toplanan mantar sağlıklı değildir, zehir içerebilir. Bilinçsizce tüketmemek gerekiyor. Kültür mantarı tüketmekten başka şansımız yok. 'Daha önce yediğim mantarda bir şey olmamıştı.' deyip tekrar tüketip şikayetleri olan hastalar var. Maalesef doğada güvenebileceğimiz mantar yok."