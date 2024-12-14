Erzurum'da doğalgaz zehirlenmesi: 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Erzurum'da doğalgazdan zehirlenen aynı aileden 4 kişi tedaviye alındı.

Merkez Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi Elif Sokak'ta bir apartmanın 3. katında ikamet eden 51 yaşındaki Adem B., 42 yaşındaki Gülseher B., 19 yaşındaki Semanur B. ile 22 yaşındaki Fatma B'nin doğalgazdan zehirlendiği ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, aynı aileden 4 kişiyi olay yerindeki müdahalesinin ardından Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

DÜŞEN BUZ BORUYU TIKADI

Binaya gelen doğalgaz ekipleri, tedbiren binanın gazını kesti.

Ekipler, yaptıkları incelemede, kombi baca borusuna buz düşmesi sonucu borunun tıkandığını ve arızaya sebep verdiğini belirledi.

Hastanede tedavileri süren aile üyelerinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.