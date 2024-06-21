Erzurum'da drift atan alkollü sürücüye 38 bin 672 lira ceza kesildi

Erzurum'da drift atarak trafiği tehlikeye düşüren ve alkollü olduğu belirlenen sürücüye, 38 bin 672 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından M.S.K'nin kullandığı 34 GEH 360 plakalı otomobiliyle Yunus Emre Mahallesi'nde drift yaptığını tepit etti.

Ekiplerce, Ali Ravi Caddesi'nde durdurulan ve yapılan kontrollerde alkollü olduğu belirlenen sürücüye, alkollü araç kullanma ve drift atmaktan 38 bin 672 lira ceza kesildi.

Ayrıca ekipler, sürücünün ehliyetine 8 ay el koydu ve otomobili 2 ay trafikten menetti.

Sürücünün drift anı güvenlik kamerasına yansıdı.