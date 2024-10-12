Erzurum'da düğünlerle ilgili karar: Silah kullanımı ve araç konvoylarında klakson çalmak yasaklandı

Erzurum'da, nişan, düğün, gelin çıkarma, kısır gecesi, kına gecesi, sünnet düğünü, asker eğlencesi, asker uğurlaması ve benzeri organizasyonlara ilişkin bazı kararklar alındı.

Erzurum Valiliği, alınan kararlara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, kentte nişan, düğün, gelin çıkarma, kısır gecesi, kına gecesi, sünnet düğünü, asker eğlencesi, asker uğurlaması ve benzeri organizasyonlarda yapılan kutlamalar sırasında ateşli silahla havaya ateş edilmesi ve klakson çalınması yasaklandı.

Kararların can güvenliği ve aşırı gürültü nedeniyle alındığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Nişan, düğün, gelin çıkarma, kısır gecesi, kına gecesi, sünnet düğünü, asker eğlencesi, asker uğurlaması ve benzeri etkinliklere ilişkin bildirimde bulunulmasından, düğün sahibi ve düğünün yapıldığı salonunun işletmecisi, diğer etkinliklerde ise bu etkinliği düzenleyen kişiler sorumludur. Dini ve milli bayramlar, ramazan ayı, düğün ve benzeri etkinliklerin yapıldığı yer ve çevresinde her türlü ateşli silahlar ile ses ve gaz fişeği atan silahların (tabanca, tüfek, kurusıkı tabanca, havai fişek, maytap, torpil vb.) kullanılması yasaktır. Bu etkinliklerde ateşli silahların kullanılması durumunda olayın kolluk birimlerine bildiriminden düğün veya etkinlik sahipleri ile düğün salonu işletmecileri sorumludur.

Düğün ya da benzeri etkinlikler (nişan, gelin çıkarma, kısır gecesi, kına gecesi, sünnet düğünü, asker eğlencesi, asker uğurlaması vb.) kapsamında yapılan kutlamalar nedeniyle oluşturulan araç konvoylarında klakson çalınarak, ses ve müzik cihazları kullanılarak evlerin rahatsız edilmesi ve araçlardan sarkarak trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması, trafik akışının yavaşlatılması veya yolun trafiğe kapatılması yasaktır."

AYKIRI DAVRANANLAR CEZALANDIRILACAK

Açıklamada, belirtilen tedbirlere ve konulan yasaklara aykırı hareket edenler hakkında cezai işlem uygulanacağı belirtildi. Düğün ve çeşitli eğlencelerde uyulacak kuralların detayları ise Erzurum Valiliği'nin internet adresinden paylaşıldı.