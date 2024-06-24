Erzurum'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 8 kişi yaralandı

Erzurum'un Tekman iliçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 8 kişi yaralandı.

S.K. (34) idaresindeki 25 ACT 908 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi'nde elektrik direğine çarptı.

Kazada sürücü ile araçtaki H.Ş.K. (69) F.K. (69) M.K. (48) S.K. (41) B.M.K. (5) ve M.İ.K. (8) ile H.K. (13) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince ambulans helikopterle kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan H.Ş.K'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.