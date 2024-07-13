Erzurum'da, gölde kaybolan 18 yaşındaki Bedirhan Kotan'ın cansız bedeni bulundu

Erzurum'da gölde kaybolan 18 yaşındaki Bedirhan Kotan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde girdiği gölde kaybolan gencin bulunması için ekiplerce çalışma başlatıldı. Genvin cansız bedeni sabah saatlerinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Balıklı Mahallesi'ndeki Tortum Gölü’ne serinlemek için giren 18 yaşındaki Bedirhan Kotan bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ile komando timi sevk edildi.

Kayıp gencin bulunması için su altı ve yüzeyinde çalışmalarını sürdüren ekipler, Kotan'ın cansız bedenine ulaştı.