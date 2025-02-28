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Erzurum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 28.02.2025 23:49
  • Giriş: 28.02.2025 23:49
  • Güncelleme: 28.02.2025 23:50
Kaynak: AA
Erzurum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mehmet Sekmen ve Selami Altınok Caddelerinin kesiştiği kavşakta sürücüleri öğrenilemeyen 25 LN 594 plakalı hafif ticari araç ile 25 AEA 991 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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