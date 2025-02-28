Erzurum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA
ERZURUM (AA) - Erzurum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Mehmet Sekmen ve Selami Altınok Caddelerinin kesiştiği kavşakta sürücüleri öğrenilemeyen 25 LN 594 plakalı hafif ticari araç ile 25 AEA 991 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.