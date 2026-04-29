Erzurum'da hafif ticari araç, otomobile çarptı: 4 yaralı
Erzurum-Pasinler kara yolu dinlenme tesisi kavşağında hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle yan yatan araçtaki yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Erzurum’da hafif ticari aracın kavşakta otomobile çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Erzurum-Pasinler kara yolu dinlenme tesisi kavşağında meydana geldi.
Sürücüleri öğrenilemeyen 25 AAN 463 plakalı hafif ticari araç, 25 LY 481 plakalı otomobile çarptı.
Kazada hafif ticari araç savrularak yan yattı. Araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erzurum'daki hastanelere kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.