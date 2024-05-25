Erzurum'da Halil Ciğerli isimli erkek, evli olduğu kadını uyurken öldürdü
Erzurum'un Palandöken ilçesinde Hangül Ciğerli isimli kadın, evli olduğu Halil Ciğerli tarafından uyurken silahla vurularak öldürüldü. Olayın ardından Halil Ciğerli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Erzurum'da gece saatlerinde tartıştığı Hangül Ciğerli’yi uyurken tabancayla vurarak öldüren Halil Ciğerli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Olay, dün sabah saatlerinde, Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde meydana geldi.
Aralarında şiddetli geçimsizlik bulunduğu iddia edilen Hangül ve Halil Ciğerli çifti, yalnız yaşadıkları evde gece saatlerinde tartıştıktan sonra uyudu. Sabah saatlerinde Halil Ciğerli, evdeki tabancayı alıp eşinin uyuduğu odaya gitti.
POLİSİ ARAYARAK TESLİM OLDU
Eşinin başına 2 el ateş edip öldüren Halil Ciğerli, bir süre bekleyip, dışarı çıktı. Daha sonra cep telefonuyla polisi arayıp eşini öldürdüğünü belirterek teslim olmak istediğini söyledi.
Adrese gelen polis ekiplerine, evini gösterip teslim olan Ciğerli, gözaltına alındı. Eve giren polis ve sağlık ekipleri, Hangül Ciğerli’nin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri incelemesinin ardından Hangül Ciğerli'nin cansız bedeni morga kaldırıldı.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ
Prostat kanseri olan Halil Ciğerli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil Ciğerli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Halil Ciğerli'nin ifadesinde, yaklaşık 10 yıldan beri eşiyle sorunları bulunduğunu, kendisiyle ilgilenmediğini, önceki yıllarda 2 yıl boyunca çocuklarının yanında kaldığını öne sürdü.