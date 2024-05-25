Erzurum'da Halil Ciğerli isimli erkek, evli olduğu kadını uyurken öldürdü

Erzurum'un Palandöken ilçesinde Hangül Ciğerli isimli kadın, evli olduğu Halil Ciğerli tarafından uyurken silahla vurularak öldürüldü. Olayın ardından Halil Ciğerli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kadın 25.05.2024 15:06 Giriş: 25.05.2024 15:06

Güncelleme: 25.05.2024 15:06 Kaynak: DHA

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