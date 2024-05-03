Erzurum'da hasta yakınlarından sağlıkçılara saldırı: 3 gözaltı

Erzurum'da hastanede yakınlarını kaybeden 3 kişi, sağlık çalışanları ile polislere saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakımda tedavi gören hastanın yaşamını yitirdiği haberini alan yakınları ile sağlık çalışanları arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre, hayatını kaybeden kişinin yakınları, tartışmayı yatıştırmak için hastaneye gelen sivil polislere de saldırdı.

Bunun üzerine hastaneye çok sayıda ekip sevk edildi.

Sağlık çalışanlarını darbettikleri ve polise mukavemet gösterdikleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.