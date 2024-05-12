Erzurum'da hortum çatıları uçurdu
Kaynak: DHA
Erzurum'un Aziziye ilçesinde ortaya çıkan hortum seralara zarar verip binların çatılarını uçurdu.
İlçeye bağlı Söğütlü mahallesinde öğlen saatlerinde hortum oluştu.
Kısa süreli etkili olan hortum mahalledeki vatandaşlara ait sseraları vurdu.
Hortum nedeniyle mahalledeki birçok evin çatısı uçtu.
Seraların naylon örtüsü yırtılırken, metal iskeleti taşıyan direklerde yerinden söküldü.
Elektrik direkler devrildi.
Ortalığı savaş alanına çeviren hortum kısa süre sonra gözden kaybolurken yaşanan felaket köylüler tarafından cep teleflonu ile kaydedildi.
Görüntülerde evlerin saçları kuş sürüsü gibi havada uçuyordu.
İhbar üzerine olay yerine giden AFAD ekipleri çalışma başlattı.
Haber: ERZURUM DHA