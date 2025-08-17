Giriş / Abone Ol
Erzurum'da iki araç çarpıştı: 4 ölü

Erzurum'da iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

Yurt
  • 17.08.2025 19:27
  • Giriş: 17.08.2025 19:27
  • Güncelleme: 17.08.2025 19:28
Kaynak: iHA
FOTOĞRAF: İHA

Edinilen bilgiye göre, Erzurum-Tortum yolu Dumlu Mahallesi civarında 34 ES 7768 plakalı Opel marka araç ile 53 AAT 751 plakalı Fiat Tofaş marka araç kafa kafaya çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre araçlardaki 4 kişi yaşamını kaybederken, kaza yerine çok sayıda itfaiye, güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

