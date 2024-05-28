Erzurum'da iki otomobil çarpıştı: 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Erzurum'un Aziziye ilçesinde E-80 kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Erzurum'daiki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Enes K'nin kullandığı otomobil, E-80 kara yolunda, Hasan E. idaresindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Kazada, Furkan ve Fatime K. olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüler ile Serap K, Semanur E, Gözde Y. ve Sevgi K. yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Serap K, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Semanur E'nin de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.