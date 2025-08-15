Erzurum'da inşaatın 3'üncü katından düşen işçi hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Erzurum'da çalıştığı apartman inşaatının 3. katından düşen işçi, hayatını kaybetti.
Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Otağ Sokağı'ndaki inşaatın 3. katında çalışan Sedat K. (34), dengesini kaybederek beton zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede işçinin, olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay yeri inceleme çalışmasının ardından işçinin cenazesi, Erzurum Adli Tıp Kurumuna götürüldü.