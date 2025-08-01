Erzurum'da İran plakalı TIR devrildi; şoför öldü

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Şenkaya ilçesinde İran plakalı TIR devrildi. Kazada ters dönen aracın şoförü hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Şenkaya ilçesi kırsal Akşar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İran plakalı TIR, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Ters dönen araçtaki kimliği henüz belirlenemeyen şoför, hayatını kaybetti. Cansız beden Şenkaya Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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