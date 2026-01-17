Erzurum'da iş yerinde patlama ve yangın: 1 yaralı
Erzurum'un Yakutiye ilçesi Sanayi Sitesi'nde mobilya üretimi yapılan bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle patlama yaşandı. Patlamanın ardından çıkan yangın kontrol altına alınırken 1 kişi yaralandı, 4 kişi dumandan etkilendi.
Kaynak: DHA
Erzurum'da bir iş yerinde yaşanan patlamanın ardından çıkan dumandan 1 kişi yaralandı, 4 kişi dumandan etkilendi.
Olay, öğle saatlerinde Yakutiye ilçesi sanayi sitesinde mobilya üretimi yapılan bir iş yerinde meydana geldi.
Henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşanan iş yerinde yangın çıktı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
1 KİŞİ YARALANDI
İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, 1 kişi yaralandı, 4 kişi de dumandan etkilendi.
Yangından etkilenenler, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.