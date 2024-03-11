Erzurum'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Erzurum'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, operasyonda gümrük kaçağı 4 bin 738 paket sigara, 12 bin 760 dolu makaron, 1121 puro, 155 elektronik sigara, 350 elektronik sigara likiti, 6 paket pipo tütünü ve nargile tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan A.N. ile M.E.N. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.N ve A.N ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.