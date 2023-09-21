Erzurum'da kamyon ile tanker çapıştı, sürücüler yaralandı

Erzurum'un Horasan ilçesinde hafriyat kamyonu ile zift yüklü tankerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Hamit Şaş idaresindeki hafriyat kamyonu, Horasan-Ağrı kara yolu Ağıllı Mahallesi yol ayrımında İran uyruklu Naser Esmeilzadeh idaresindeki yabancı plakalı zift yüklü tankerle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen tankerdeki zift yola saçıldı.

Çevredekilerin durumu bildirmesiyle kaza yerine, polis, jandarma, itfaiye, Karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Esmeilzadeh ile kamyon sürücüsü Şaş, sağlık ekiplerince Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ve polis ekipleri yolu bir süre trafiğe kapattı. Karayolları ekipleri de yola saçılan zifti temizlemek için çalışma yaptı.