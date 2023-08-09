Erzurum'da kamyonetle otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Namet A. yönetimindeki 25 SE 786 plakalı kamyonet, Çat-Erzurum kara yolu üzerindeki şehir hastanesi önünde, Adem D. idaresindeki 25 NF 709 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, kamyonet refüje çıkıp aydınlatma direğine çarparak durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.