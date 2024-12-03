Erzurum'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 21 kişi hastaneye kaldırıldı

Erzurum'da bir tekstil atölyesinde akşam vardiyasında çalışan 21 personel, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ile Erzurum Şehir Hastanesi acil servislerine müracaat etti.

Acil serviste tetkikleri yapılan ve karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen tekstil çalışanlarının, hayati tehlikelerinin bulunmadığı, ancak bir süre daha müşahede altında tutulacakları öğrenildi.