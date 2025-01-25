Erzurum'da karbonmonoksit zehirlenmesi: İmam öldü
Erzurum'un Karakoçan ilçesinde İbokom Cami İmamı 24 yaşındaki Ahmet Yusuf Topaloğlu, 20 Ocak'ta ikamet ettiği lojmanda sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Erzurum'un Karaçoban ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen imam, hastanede hayatını kaybetti.
Kırsal Gündüz Mahallesi İbokom Cami İmamı Ahmet Yusuf Topaloğlu (24), 20 Ocak'ta ikamet ettiği lojmanda sobadan sızan gazdan zehirlenerek Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradaki tedavisinin ardından Trabzon'daki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Topaloğlu, 5 gün süren tedaviye rağmen hayatını kaybetti.
Erzurum'a getirilen Topaloğlu için bugün öğle namazının ardından Narmanlı Cami'de cenaze töreni düzenlenecek.